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قيادي يتحيا تونس يعتدي على رئيس فرقة الأمن باقليم بن عروس

Lundi 29 Avril 2019

Lundi 29 Avril 2019
باب نات - اتّهمت الأحد 28 النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي قيادي بحركة تحيا تونس بالاعتداء على أمني برتبة نقيب في خطة رئيس فرقة الأمن العمومي باقليم الأمن الوطني ببن عروس.
وحسب ما أفادت به النقابة فإنه تم ايقاف القيادي بتحيا تونس وتوافد مجموعة من المحامين للدفاع عنه قبل أن يدّعي حسب النقابة تعكّر حالته الصحية ليتم نقله إلى المستشفي والاذن بابقائه للتداوي.



  
  
     
  
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