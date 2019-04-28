مدير قناة الزيتونة : ندرس مقاضاة ''الأشكال'' مثل عماد بن حليمة ... ووفاء الشاذلي تعانى مرضا نفسيا ويلزمها تعدّي

Dimanche 28 Avril 2019
باب نات - استنكر السبت 27 أفريل، مدير قناة الزيتونة سامي الصيد، تصريحات المحامي عماد بن حليمة الذي قال إن قناة الزيتونة هي قناة تتبع "الجهاز الخاص" لحركة النهضة.
وقال خلال استضافته في برنامج شو كيفاش على قناة الزيتونة "نحن ندرس بشكل جدّي مقاضاة الأشكال مثل عماد بن حليمة وغيره".
كما عبّر سامي الصيد عن استغرابه من تصريحات وفاء الشاذلي التى وصفت قناة الزيتونة بالانتصاب الفوضوي التى تروّج للرداءة والتدمير الممنهج للأسرة التونسية.
وعلّق متحدّثا عن هذه التصريحات "أنا لن أجيب على هذا الكلام فالمرضى النفسانيين أصبحوا كثيرين في القنوات التلفزية وأنا ننصحها تمشي تعدّي".
وقال خلال استضافته في برنامج شو كيفاش على قناة الزيتونة "نحن ندرس بشكل جدّي مقاضاة الأشكال مثل عماد بن حليمة وغيره".
كما عبّر سامي الصيد عن استغرابه من تصريحات وفاء الشاذلي التى وصفت قناة الزيتونة بالانتصاب الفوضوي التى تروّج للرداءة والتدمير الممنهج للأسرة التونسية.
وعلّق متحدّثا عن هذه التصريحات "أنا لن أجيب على هذا الكلام فالمرضى النفسانيين أصبحوا كثيرين في القنوات التلفزية وأنا ننصحها تمشي تعدّي".
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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