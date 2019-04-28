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مدير قناة الزيتونة يهاجم مبروك كورشيد : أنت كاذب وسفيه بعْت كل شيئ في سبيل المناصب

Dimanche 28 Avril 2019

Dimanche 28 Avril 2019
باب نات - هاجم السبت 27 أفريل، مدير قناة الزيتونة، سامي الصيد وزير أملاك الدولة السابق مبروك كورشيد بسبب تصريح قال فيه إن قناة الزيتونة هي قناة حركة النهضة.
وقال الصّيد مخاطبا كورشيد عبر قناة الزيتونة "أنت شخص كاذب وسفيه بعت القضية وبعت اليوسفيين وبعت أصدقاءك من أجل المناصب".




  
  
     
  
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