Dimanche 28 Avril 2019
باب نات - علّق رئيس الحكومة السابق والمترشح المستقلّ للانتخابات الرئاسية حمّادي الجبالي الأحد 28 أفريل على تقرير دائرة المحاسبات الذي أظهر أن عددا من المتوفين تبرعوا لحركة النهضة.
وقال حمّادي الجبالي في حوار على اذاعة اكسبرس اف أم أنّ من يجلب أموال يجب أن يكشف مصادرها وأنّ دور القضاء هو الحكم عن التبريرات التي ستقدّمها الأحزاب.
وفي سياق منفصل اعتبر حمادي الجبالي أنّ وعود زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بفتح “الويفي” بإعتبار أن وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرّقمي وزير نهضاوي، تدخل في باب الدعايات السياسية.
وقال حمّادي الجبالي في حوار على اذاعة اكسبرس اف أم أنّ من يجلب أموال يجب أن يكشف مصادرها وأنّ دور القضاء هو الحكم عن التبريرات التي ستقدّمها الأحزاب.
وفي سياق منفصل اعتبر حمادي الجبالي أنّ وعود زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بفتح “الويفي” بإعتبار أن وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرّقمي وزير نهضاوي، تدخل في باب الدعايات السياسية.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: حمادي الجبالي: وعود راشد الغنّوشي بتوفير ال'' WI FI'' مجرد دعاية سياسية