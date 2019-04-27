الطبوبي يهاجم الحكومة اثر فاجعة السبّالة : يقيمون في نزل 5 نجوم ويتحدّثون عن حقوق المرأة

Samedi 27 Avril 2019



باب نات

- تطرّق السبت 27 أفريل، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين إلى حادثة السبّالة من ولاية سيدي بوزيد.وقال الطبوبي مهاجما وزيرة المرأة نزيهة العبيدي والحكومة "وزيرة المرأة تخدم مع المؤسسات الأجنبية في نزل من فئة 5 نجوم ويحكيو عالمساواة وعالمرأة الريفية في اطار بروبغندا سياسية".وتابع صارخا "قالو بش يوفروا تغطية اجتماعية ل500 ألف مرأة ريفية لكن هاو مشاو في الجبانة، هاي الانجازات الحقيقية.ودعا الطبوبي الشاهد إلى اقالة المسؤولين عن الحادثة سواء وزارة النقل أو وزارة المرأة قائلا "اذا كان رئيس الحكومة مسؤول علي أن يقيل من كان سببا سواء في وزارة النقل أو وزارة المرأة".