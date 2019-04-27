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الطبوبي يهاجم الحكومة اثر فاجعة السبّالة : يقيمون في نزل 5 نجوم ويتحدّثون عن حقوق المرأة

Samedi 27 Avril 2019

Samedi 27 Avril 2019
باب نات - تطرّق السبت 27 أفريل، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين إلى حادثة السبّالة من ولاية سيدي بوزيد.

وقال الطبوبي مهاجما وزيرة المرأة نزيهة العبيدي والحكومة "وزيرة المرأة تخدم مع المؤسسات الأجنبية في نزل من فئة 5 نجوم ويحكيو عالمساواة وعالمرأة الريفية في اطار بروبغندا سياسية".
وتابع صارخا "قالو بش يوفروا تغطية اجتماعية ل500 ألف مرأة ريفية لكن هاو مشاو في الجبانة، هاي الانجازات الحقيقية.


ودعا الطبوبي الشاهد إلى اقالة المسؤولين عن الحادثة سواء وزارة النقل أو وزارة المرأة قائلا "اذا كان رئيس الحكومة مسؤول علي أن يقيل من كان سببا سواء في وزارة النقل أو وزارة المرأة".




  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 181307

Karimyousef  (France)  |Samedi 27 Avril 2019 à 17h 28m |           
C'est du populisme,de la démagogie ,c'est une exploitation ridicule et mesquine d'un drame humain.
Taboubi et les autres dirigeants de l'UGTT ont le même train de vie que le premier ministre.
Le vrai responsable de ce drame c'est le conducteur qui roule comme un malade.

Amir1  (Romania)  |Samedi 27 Avril 2019 à 17h 24m |           
الزعيم الطبوبي، دام ظله، كان منذ يومين يتحدث عن الركوب عن الأحداث
في هجومه على محسن مرزوق الذي من حقه ومن حق أتباعه ان يتظاهر ويحتج تظاهرا سلميا
مدنبا حضاريا دون أن تتعرض إليه أي -مليشيات- كما قيل

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 27 Avril 2019 à 16h 46m |           
من كانَ بيتُهُ من زُجاج لا يرمي الناسَ بالحجارة .

Ryan81  ()  |Samedi 27 Avril 2019 à 16h 09m |           
وانت يا طبوبي يا متاع البسات فانا أوتيل تسكر فالويكاند



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