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محمد عبو: حمادي الجبالي كان يرفض فتح ملفات البنوك و الطاقة

Samedi 27 Avril 2019

Samedi 27 Avril 2019
باب نات - قال الامين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو في برنامج " zone franche " الذي تقدمه مريم بن حسين في راديو Express fm أنه لما كان وزير الوظيفة العمومية و الاصلاح الاداري في حكومة الترويكا أراد فتح ملفات الفساد و تطبيق القانون لكن رئيس الحكومة وقتها حمادي الجبالي كان يرفع الفيتو في قطاعات الثروات الطبيعية و البنوك و الوظيفة العمومية بضغط من القريبين منه ، و لم تكن لديه إرادة لفتح الملفات الثقيلة .




  
  
     
  
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