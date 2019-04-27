محمد عبو: حمادي الجبالي كان يرفض فتح ملفات البنوك و الطاقة

Samedi 27 Avril 2019



باب نات

- قال الامين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو في برنامج " zone franche " الذي تقدمه مريم بن حسين في راديو Express fm أنه لما كان وزير الوظيفة العمومية و الاصلاح الاداري في حكومة الترويكا أراد فتح ملفات الفساد و تطبيق القانون لكن رئيس الحكومة وقتها حمادي الجبالي كان يرفع الفيتو في قطاعات الثروات الطبيعية و البنوك و الوظيفة العمومية بضغط من القريبين منه ، و لم تكن لديه إرادة لفتح الملفات الثقيلة .