الاحتفاظ بمنسق الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين بتهمة التحرش عبر موقع « فايسبوك »

Samedi 27 Avril 2019



وات

- قررت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، يوم الجمعة، الاحتفاظ بمنسق الهيئة الفرعية للانتخابات بالقصرين بتهمة التحرش عبر موقع « فايسبوك »، إلى حين استكمال الأبحاث معه، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، أشرف اليوسفي، مراسلة (وات).وذكر اليوسفي أنه تم الاحتفاظ بالمتهم على خلفية شكاية تقدمت بها فتاة قدمت مؤخرا مطلب عمل للهيئة رفقة عدد من الشباب ادعت فيها أن منسق الهيئة تحرش بها عبر موقع « فايسبوك ».