Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - El Amal  

الاحتفاظ بمنسق الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين بتهمة التحرش عبر موقع « فايسبوك »

Samedi 27 Avril 2019

Samedi 27 Avril 2019
وات - قررت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، يوم الجمعة، الاحتفاظ بمنسق الهيئة الفرعية للانتخابات بالقصرين بتهمة التحرش عبر موقع « فايسبوك »، إلى حين استكمال الأبحاث معه، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، أشرف اليوسفي، مراسلة (وات).
وذكر اليوسفي أنه تم الاحتفاظ بالمتهم على خلفية شكاية تقدمت بها فتاة قدمت مؤخرا مطلب عمل للهيئة رفقة عدد من الشباب ادعت فيها أن منسق الهيئة تحرش بها عبر موقع « فايسبوك ».


  
  
     
  
rtt-e43ff1c2a7f9165933d9014d81b55c5f-2019-04-27 10:36:09






0 de 0 commentaires pour l'article 181288



En continu

السبت 27 أفريل 2019 | 21 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:31 19:06 16:02 12:24 05:29 03:53
19°
 23° % 52 :الرطــوبة
تونــس 13°
8.7 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
23°-1321°-1222°-1222°-1222°-13
  • Avoirs en devises
    13198,7

  • (26 avril)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,36288 DT        1$ =2,99790 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 avril)   337,2 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556360653|181288 640|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires