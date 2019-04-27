القرقوري: مرزوق ... اليوم يكتوي بنار الاتحاد... ويعتبرهم بلطجية

Samedi 27 Avril 2019



باب نات

- تناول الناقد الساخر الياس القرقوري في برنامجه " ضد التيار" الذي يبث على قناة الزيتونة تصريح الأمين العام لحزب مشروع محسن مرزوق بعد تعرض أنصار حزبه للاعتداء من قبل نقابيين في الاتحاد على خلفية وقفة احتجاجية امام السياب بصفاقس.وأضاف الياس القرقوري " محسن مرزوق الذي كان مؤيدا للاتحاد فترة الترويكا اليوم بعتبرهم "باندية وبلطجية" متابعا " محسن مرزوق في عهد الترويكا تجاوزات الإتحاد باهية ومحمودة.. واليوم كي تكوى بنارها أصبح الإتحاد "عصابة وبلطجية".وتابع القرقوري " من دعم اتحاد الشغل وجعله " غول" هو محسن مرزوق ومن لف لفه من السياسيين مضيفا " الاتحاد جيد عندما يكون في صالحنا وسيئ عندما يعتدي على مصالحنا".