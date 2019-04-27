Samedi 27 Avril 2019
وات - توفي 12 شخصا وجرح 20 شخصا في حادث تصادم بين شاحنة خفيفة تنقل عمالا وعاملات فلاحيين وشاحنة خفيفة تنقل الدجاج، جدّ صباح اليوم بمنطقة "الشارع" التابعة لمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد وفق ما افاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد محمد الزاهر الأحمدي في تصريح لــ(وات).
وأوضح انفس المصدر أن حالات الوفاة شملت 5 رجالا من ضمنهم سائق شاحنة نقل الدجاج و7 عاملات فلاحيات حيث توفّي 11 منهم على عين المكان وامرأة في المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، مضيفا أن عدد الجرحى بلغ 20 مصابا وجّه أغلبهم إلى بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد في حين تمّ تحويل 3 جرحى إلى مستشفيات ولاية صفاقس.
وأوضح انفس المصدر أن حالات الوفاة شملت 5 رجالا من ضمنهم سائق شاحنة نقل الدجاج و7 عاملات فلاحيات حيث توفّي 11 منهم على عين المكان وامرأة في المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، مضيفا أن عدد الجرحى بلغ 20 مصابا وجّه أغلبهم إلى بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد في حين تمّ تحويل 3 جرحى إلى مستشفيات ولاية صفاقس.
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Par:mnasser57 (Qatar )
Sur: سيدي بوزيد : وفاة 12 شخصا في حادث اصطدام بين شاحنة نقل عملة فلاحيين وشاحنة بضائع وإصابة أكثر من 20 آخرين