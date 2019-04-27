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سيدي بوزيد : وفاة 12 شخصا في حادث اصطدام بين شاحنة نقل عملة فلاحيين وشاحنة بضائع وإصابة أكثر من 20 آخرين

Samedi 27 Avril 2019

Samedi 27 Avril 2019
وات - توفي 12 شخصا وجرح 20 شخصا في حادث تصادم بين شاحنة خفيفة تنقل عمالا وعاملات فلاحيين وشاحنة خفيفة تنقل الدجاج، جدّ صباح اليوم بمنطقة "الشارع" التابعة لمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد وفق ما افاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد محمد الزاهر الأحمدي في تصريح لــ(وات).

وأوضح انفس المصدر أن حالات الوفاة شملت 5 رجالا من ضمنهم سائق شاحنة نقل الدجاج و7 عاملات فلاحيات حيث توفّي 11 منهم على عين المكان وامرأة في المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، مضيفا أن عدد الجرحى بلغ 20 مصابا وجّه أغلبهم إلى بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد في حين تمّ تحويل 3 جرحى إلى مستشفيات ولاية صفاقس.



  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 181281

Mnasser57  (Qatar)  |Samedi 27 Avril 2019 à 09h 11m |           
الله اكبر الله اكبر انا لله وانا اليه راجعون

Kamel85  (United Arab Emirates)  |Samedi 27 Avril 2019 à 09h 03m |           
أوّلا اللّه يجعل مثواهم الجنّة. ثانيا الحكومة تتحمّل جزءا من المسؤوليّة و كثير من الشّعب المدمغج و ليس كلّه يتحمّل اللّوم. أمّا ما يسمّى بالأغلبيّة الصّامتة، أين تتواجدون الآن؟ تشاهدون الأحداث فقط و تعلّقوا عليها في الأركان المظلمة، المقاهي و وسائل التّواصل الاجتماعي و هلمّ جرّا؟ بئس الفاعل و خزيا لما وراء الخسّيسين

Wis2008  (Tunisia)  |Samedi 27 Avril 2019 à 09h 02m |           
لا حول ولا قوة الا بالله



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