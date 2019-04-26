الصحفي صالح عطية يحذّر من امكانية استهداف عبير موسي ويدعو وزير الداخلية إلى توفير الحماية لها

Vendredi 26 Avril 2019
باب نات - حذّر الجمعة 26 أفريل الصحفي صالح عطية، من امكانية استهداف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في الفترة المقبلة مشيرا إلى وجود وجه شبه بينها وبين الشهيد شكري بلعيد.
وقال صالح عطية " يذكرني حضورها في التلفزات والإذاعات هذه المدّة، بما حصل للشهيد شكري بلعيد، الإثنان يتشابهان في أمر مشترك، رغم الإختلاف البيّن بينهما في أكثر الأمور، وهو أنهما ينتقدان حركة النهضة بشدّة وإصرار كبيرين، ويصنفانها كخطر على المشهد السياسي ، بل على تونس، حسب وجهة نظرهما.
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وتايع محذّرا " ثمة قوى من مصلحتها إدخال البلاد في دوامة عنف، وصراعات تتخذ شكل الحرب الأهلية، بما قد يبرر تدخل المؤسسة العسكرية في المشهد الوطني، من موقع الإشراف على الدولة وقيادة المرحلة المقبلة" داعيا وزير الداخلية إلى توفير الحماية لها.
وقال صالح عطية " يذكرني حضورها في التلفزات والإذاعات هذه المدّة، بما حصل للشهيد شكري بلعيد، الإثنان يتشابهان في أمر مشترك، رغم الإختلاف البيّن بينهما في أكثر الأمور، وهو أنهما ينتقدان حركة النهضة بشدّة وإصرار كبيرين، ويصنفانها كخطر على المشهد السياسي ، بل على تونس، حسب وجهة نظرهما.
اقرأ أيضا: سفير الامارات بتونس أبرز الحاضرين في ندوة صحفية لعبير موسي !
وتايع محذّرا " ثمة قوى من مصلحتها إدخال البلاد في دوامة عنف، وصراعات تتخذ شكل الحرب الأهلية، بما قد يبرر تدخل المؤسسة العسكرية في المشهد الوطني، من موقع الإشراف على الدولة وقيادة المرحلة المقبلة" داعيا وزير الداخلية إلى توفير الحماية لها.
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Par:essoltan (France )
Sur: سفير الامارات بتونس أبرز الحاضرين في ندوة صحفية لعبير موسي !