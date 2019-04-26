Vendredi 26 Avril 2019



باب نات

- استضافت الاعلامية سنية اليونسي على قناة الحرة المواطن الأمريكي جويل الذي تحدث عن ولعه بالثقافة التونسية وأتقن لهجتها ... وعلقت سنية اليونسي على الحوار بتدوينة كتبت فيها "بعيدا عن قبح السياسة.... جويل يدخل البهجة في ستوديو قناة الحرة"