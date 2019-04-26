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المرزوقي لوكالة سبوتينيك: الشاهد وصل للسلطة بالمال الفاسد وانقلب على ولي نعمته وسرق افكاري

Vendredi 26 Avril 2019

Vendredi 26 Avril 2019
باب نات - هاجم الرئيس السابق ورئيس حراك تونس الارادة المنصف المرزوقي رئيس الحكومة يوسف الشاهد قائلا بانه اتى بالمال الفاسد.

وقال المرزوقي في حوار لوكالة سبوتينيك الروسية " فاقد الشيء لا يعطيه. من وصل للسلطة بالمال الفاسد والإعلام الفاسد، وانقلب على ولي نعمته ويستعمل شعار محاربة الفساد بصفة انتقائية، آخر من له الحق في الحديث عن "أخلقة السياسة"، علما بأن هذا الموضوع جزء من برنامج حزب الحراك، الذي أترأسه وموجود منذ 2016.


واضاف المرزوقي "لكن سرقة الأفكار ليس بأمر غريب من قبل مجموعة تعيش على السطو، السطو على الخيرات، وعلى المبادئ على أحلام ومشاريع الآخرين.


  
  
     
  
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