المرزوقي لوكالة سبوتينيك: الشاهد وصل للسلطة بالمال الفاسد وانقلب على ولي نعمته وسرق افكاري

Vendredi 26 Avril 2019
باب نات - هاجم الرئيس السابق ورئيس حراك تونس الارادة المنصف المرزوقي رئيس الحكومة يوسف الشاهد قائلا بانه اتى بالمال الفاسد.
وقال المرزوقي في حوار لوكالة سبوتينيك الروسية " فاقد الشيء لا يعطيه. من وصل للسلطة بالمال الفاسد والإعلام الفاسد، وانقلب على ولي نعمته ويستعمل شعار محاربة الفساد بصفة انتقائية، آخر من له الحق في الحديث عن "أخلقة السياسة"، علما بأن هذا الموضوع جزء من برنامج حزب الحراك، الذي أترأسه وموجود منذ 2016.
واضاف المرزوقي "لكن سرقة الأفكار ليس بأمر غريب من قبل مجموعة تعيش على السطو، السطو على الخيرات، وعلى المبادئ على أحلام ومشاريع الآخرين.
وقال المرزوقي في حوار لوكالة سبوتينيك الروسية " فاقد الشيء لا يعطيه. من وصل للسلطة بالمال الفاسد والإعلام الفاسد، وانقلب على ولي نعمته ويستعمل شعار محاربة الفساد بصفة انتقائية، آخر من له الحق في الحديث عن "أخلقة السياسة"، علما بأن هذا الموضوع جزء من برنامج حزب الحراك، الذي أترأسه وموجود منذ 2016.
واضاف المرزوقي "لكن سرقة الأفكار ليس بأمر غريب من قبل مجموعة تعيش على السطو، السطو على الخيرات، وعلى المبادئ على أحلام ومشاريع الآخرين.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:30
|19:05
|16:02
|12:24
|05:31
|03:55
|
25°
|24°
|% 36
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|24°-15
|20°-13
|21°-12
|23°-12
|22°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 61 374) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 114) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 729) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 47 874) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 46 920) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 815) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 673) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 874) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 43 366) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 426) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 128) عبير موسى امام القضاء
( 37 735) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 086) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 948) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 184) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 30 435) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 29 871) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 871) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 202) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 28 088) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
Par:adel22 (Tunisia )
Sur: نبيل القروي: سأكون صوت الزوالي