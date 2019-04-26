ناجي البغوري: نسمة دولة داخل دولة ونبيل القروي يرفض الامتثال للقانون لعدم الكشف عن مصادر تمويله

Vendredi 26 Avril 2019



باب نات

- قال نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري الجمعة 26 أن قناة نسمة بمثابة دولة داخل الدولة حيث رفض صاحبها نبيل القروي بشكل واضح الامتثال لقانون الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" وتغيير صبغة شركة قناته لعدم الكشف عن مصادر تمويله.واضاف ناجي البغوري في تصريح لإذاعة جوهرة اف أم "هناك شبهات تمويل في عدة مؤسساتها أولها نسمة".وأكد نقيب الصحفيين التونسيين أن حجز معدات قناة نسمة وقطع البث المباشر عنها أمس الخميس، كارثة بالنسبة للصحفيين الذين سيفقدون مواقع عملهم.وشدد البغوري على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة، محملا مسؤولية ذلك للحكومة.