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نبيل القروي من مطار قرطاج: هاو كلّمنى رئيس الحكومة يحب يقابلني

Jeudi 25 Avril 2019

Jeudi 25 Avril 2019
باب نات - عاد مساء الخميس 25 أفريل، مدير قناة نسمة، نبيل القروي، من الخارج وكان في استقباله في مطار قرطاج 3 من مساعديه من طاقم القناة التى تم حجز تجهيزاتها وقطع البث عليها صباحا.
وزعم نبيل القروي أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد طلب لقاءه وقال مخاطبا مساعديه " هاو كلّمنى رئيس الحكومة يحب يقابلني" وأشار إلى أنه يرفض ذلك وسيقاوم بقوّة حسب ما جاء على لسانه.

الفيديو : الثانية 40


  
  
     
  
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