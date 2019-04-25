Jeudi 25 Avril 2019
باب نات - عاد مساء الخميس 25 أفريل، مدير قناة نسمة، نبيل القروي، من الخارج وكان في استقباله في مطار قرطاج 3 من مساعديه من طاقم القناة التى تم حجز تجهيزاتها وقطع البث عليها صباحا.
وزعم نبيل القروي أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد طلب لقاءه وقال مخاطبا مساعديه " هاو كلّمنى رئيس الحكومة يحب يقابلني" وأشار إلى أنه يرفض ذلك وسيقاوم بقوّة حسب ما جاء على لسانه.
الفيديو : الثانية 40
وزعم نبيل القروي أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد طلب لقاءه وقال مخاطبا مساعديه " هاو كلّمنى رئيس الحكومة يحب يقابلني" وأشار إلى أنه يرفض ذلك وسيقاوم بقوّة حسب ما جاء على لسانه.
الفيديو : الثانية 40
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Par:AlHawa (Germany )
Sur:''غلق'' قناة نسمة وحجز معداتها هل كان ضروريا؟