Jeudi 25 Avril 2019



باب نات

- عاد مساء الخميس 25 أفريل، مدير قناة نسمة، نبيل القروي، من الخارج وكان في استقباله في مطار قرطاج 3 من مساعديه من طاقم القناة التى تم حجز تجهيزاتها وقطع البث عليها صباحا.وزعم نبيل القروي أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد طلب لقاءه وقال مخاطبا مساعديه " هاو كلّمنى رئيس الحكومة يحب يقابلني" وأشار إلى أنه يرفض ذلك وسيقاوم بقوّة حسب ما جاء على لسانه.