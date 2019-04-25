محمد بوغلاب: جماعة ''الشنقال''عندهم قلة حياء و يتجاوزون القانون دون رادع

Jeudi 25 Avril 2019



باب نات

- قال الاعلامي محمد بوغلاب ان العاملين بالشنقال اشخاص غير "محترمين" ويتجاوزون القانون دون رادع.واضاف محمد بوغلاب " الشنقال خصص لتنظيم المرور وليس لاثارة التوتر والاحتقان بين التونسيين مضيفا " الشنقال سيحدث ثورة غضب في تونس بسبب تجاوزاته.وتابع بوغلاب " الشنقال يتعامل بوجهين مع المواطنين والعاملون به " يدبروا في ريوسهم" مضيفا " "الشنقال" عندهم قلة حياء و ماهمش متربيين.