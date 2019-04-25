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محمد بوغلاب: جماعة ''الشنقال''عندهم قلة حياء و يتجاوزون القانون دون رادع

Jeudi 25 Avril 2019

Jeudi 25 Avril 2019
باب نات - قال الاعلامي محمد بوغلاب ان العاملين بالشنقال اشخاص غير "محترمين" ويتجاوزون القانون دون رادع.

واضاف محمد بوغلاب " الشنقال خصص لتنظيم المرور وليس لاثارة التوتر والاحتقان بين التونسيين مضيفا " الشنقال سيحدث ثورة غضب في تونس بسبب تجاوزاته.


وتابع بوغلاب " الشنقال يتعامل بوجهين مع المواطنين والعاملون به " يدبروا في ريوسهم" مضيفا " "الشنقال" عندهم قلة حياء و ماهمش متربيين.


  
  
     
  
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