النوري اللجمي: سند سياسي وراء عدم تنفيذ قرار حجز معدات قناة الزيتونة

Jeudi 25 Avril 2019
باب نات - أثارت مداهمة قوات الأمن لقناة نسمة تنفيذا لقرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري موجة من الجدل على صفحات الفايسبوك خاصة وأن وضعية قناة الزيتونة لا تختلف على وضعية قناة نسمة التي تم بموجبها قرار قطع البث عنها.
وفي هذا الاطار، أكّد رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري نوري اللجمي الخميس 25 أفريل أن الهيئة حاولت حجز معدات قناة الزيتونة على خلفية عدم تسويتها لوضعيتها القانونية إلا أن السند السياسي الذي تتمتع به هذه القناة حال دون ذلك.
وأوضح اللجمي في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك أن السلطات علم بهذا القرار محملا مسؤولية الخروقات المتواصلة في قطاع الإعلام لكل المسؤولين في الدولة من رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة وغيرهم.
وفي هذا الاطار، أكّد رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري نوري اللجمي الخميس 25 أفريل أن الهيئة حاولت حجز معدات قناة الزيتونة على خلفية عدم تسويتها لوضعيتها القانونية إلا أن السند السياسي الذي تتمتع به هذه القناة حال دون ذلك.
وأوضح اللجمي في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك أن السلطات علم بهذا القرار محملا مسؤولية الخروقات المتواصلة في قطاع الإعلام لكل المسؤولين في الدولة من رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة وغيرهم.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:29
|19:04
|16:01
|12:24
|05:32
|03:56
|
17°
|17°
|% 82
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|17°-15
|23°-14
|20°-13
|21°-12
|22°-12
Follow @babnet_Tunisie
( 61 320) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 54 465) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 629) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 47 772) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 46 843) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 798) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 656) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 836) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 43 158) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 410) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 114) عبير موسى امام القضاء
( 37 698) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 050) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 936) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 156) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 29 859) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 764) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 28 861) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 177) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 28 037) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
Par:AlHawa (Germany )
Sur:''غلق'' قناة نسمة وحجز معداتها هل كان ضروريا؟