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النوري اللجمي: سند سياسي وراء عدم تنفيذ قرار حجز معدات قناة الزيتونة

Jeudi 25 Avril 2019

Jeudi 25 Avril 2019
باب نات - أثارت مداهمة قوات الأمن لقناة نسمة تنفيذا لقرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري موجة من الجدل على صفحات الفايسبوك خاصة وأن وضعية قناة الزيتونة لا تختلف على وضعية قناة نسمة التي تم بموجبها قرار قطع البث عنها.

وفي هذا الاطار، أكّد رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري نوري اللجمي الخميس 25 أفريل أن الهيئة حاولت حجز معدات قناة الزيتونة على خلفية عدم تسويتها لوضعيتها القانونية إلا أن السند السياسي الذي تتمتع به هذه القناة حال دون ذلك.


وأوضح اللجمي في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك أن السلطات علم بهذا القرار محملا مسؤولية الخروقات المتواصلة في قطاع الإعلام لكل المسؤولين في الدولة من رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة وغيرهم.

  
  
     
  
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