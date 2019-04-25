Jeudi 25 Avril 2019



باب نات

- أكد مالك قناة نسمة نبيل القروي من خلال صفحة القناة على الفايسبوك أن ألاف المواطنين يتجهون باتجاه مقر القناة لمساندة قناة الزوالي حسب تعبيره.وعلى خطى العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وصف نبيل القروي ما قال إانها هبة شعبية ب" الزحف".يذكر أنّ قوات الأمن، كانت قد اقتحمت صباح اليوم الخميس 25 أفريل 2019، مرفوقة بممثلين عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ''هايكا' استوديوات قناة نسمة برادس وقطع البث عن القناة.