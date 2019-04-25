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نبيل القروي: زحف شعبي باتجاه نسمة.. قناة الزوالي

Jeudi 25 Avril 2019

Jeudi 25 Avril 2019
باب نات - أكد مالك قناة نسمة نبيل القروي من خلال صفحة القناة على الفايسبوك أن ألاف المواطنين يتجهون باتجاه مقر القناة لمساندة قناة الزوالي حسب تعبيره.
وعلى خطى العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وصف نبيل القروي ما قال إانها هبة شعبية ب" الزحف".



يذكر أنّ قوات الأمن، كانت قد اقتحمت صباح اليوم الخميس 25 أفريل 2019، مرفوقة بممثلين عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ''هايكا' استوديوات قناة نسمة برادس وقطع البث عن القناة.


  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 181181

Elghazali  (France)  |Jeudi 25 Avril 2019 à 17h 51m |           
Il vous reste el Zeitouna la voix de Daech.et El hiwar tounsi.

Essoltan  (France)  |Jeudi 25 Avril 2019 à 17h 51m |           
Où sont les Autorités pour mettre fin à ces MASCARADES qui poussent ces Agneaux ( toutes ces femmes ) à perturber l'Ordre public rien que pour apporter leur soutien à un HORS LA LOI .
Si certains MALINS utilisent leur Ruse pour manipuler des Faibles Esprits , les Autorités sont tenues à appliquer les loi et arrêter ce CIRQUE STUPIDE ....

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 25 Avril 2019 à 17h 21m |           
نفس السلاح الذي كان يعتمده المخلوع الى حدود 13 جانفي واعتمده صاحب القناة ليدفع بالسبسي وندائه الى السلطة يعتمده اليوم ضد حلفاء الأمس .يعني تصفية حسابات داخل نفس المافيا وتستباح فيها كل الأسلحة .

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 25 Avril 2019 à 17h 09m |           
نسمة.. قناة استغلال الزوالي واستعماله بدناءة في المصالح الشخصية لنبيل القروي
حملته للانتخابات الرئاسية بدأت منذ 5 أيام وتتواصل بلا ضوابط ولا اخلاق



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