Jeudi 25 Avril 2019
باب نات - كتب رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية رضوان المصمودي الخميس 25 أفريل ، تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك يردّ فيها على ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات حول تبرّع 68 من المتوفين لحركة النهضة.
وأشار رضوان المصمودي إلى أنه "من الطبيعي جدّا" أن يضع مناضل أو منتمي أو متعاطف مع حركة النهضة وصيته تبرعا للحركة، "ومن العادي جدّا" أن يقوم ورثته بتسليم هذا المبلغ لفائدة حركة النهضة.
وأوضح تقرير دائرة المحاسبات صدر يوم أمس الأربعاء أن حركة النهضة تلقت خلال انتخابات بلديات 2018 تبرعات من متعاطفين مع الحزب، على مدى سنوات 2016 و 2017 و 2018 من 68 متبرع تونسي اتضح بعد البحث أنهم متوفون حسب سجل الحالة المدنية لمدة 11 سنة على الأكثر و3 سنوات على الأقل.
وفي ما يلي تدوينة رضوان المصمودي:
" عندما يتوفّى رجل أو إمرأة مسنّة وبعد ان كان مناضلاً أو منتميًا او متعاطفًا مع حركة النهضة لمدّة عشرين أو أربعين عامًا، فمن الطبيعي جدًّا أن يضع في وصيّته تبرّعًا لفائدة الحركة و ان يقوم ورثته بتسليم هذا المبلغ بعد وفاته أو وفاتها. أمر طبيعي و عادي جدًّا".
وأشار رضوان المصمودي إلى أنه "من الطبيعي جدّا" أن يضع مناضل أو منتمي أو متعاطف مع حركة النهضة وصيته تبرعا للحركة، "ومن العادي جدّا" أن يقوم ورثته بتسليم هذا المبلغ لفائدة حركة النهضة.
وأوضح تقرير دائرة المحاسبات صدر يوم أمس الأربعاء أن حركة النهضة تلقت خلال انتخابات بلديات 2018 تبرعات من متعاطفين مع الحزب، على مدى سنوات 2016 و 2017 و 2018 من 68 متبرع تونسي اتضح بعد البحث أنهم متوفون حسب سجل الحالة المدنية لمدة 11 سنة على الأكثر و3 سنوات على الأقل.
وفي ما يلي تدوينة رضوان المصمودي:
" عندما يتوفّى رجل أو إمرأة مسنّة وبعد ان كان مناضلاً أو منتميًا او متعاطفًا مع حركة النهضة لمدّة عشرين أو أربعين عامًا، فمن الطبيعي جدًّا أن يضع في وصيّته تبرّعًا لفائدة الحركة و ان يقوم ورثته بتسليم هذا المبلغ بعد وفاته أو وفاتها. أمر طبيعي و عادي جدًّا".
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Par:mongi (Tunisia )
Sur: رضوان المصمودي: من الطبيعي أن يتبرّع مناضل بثروته لحركة النهضة بعد وفاته