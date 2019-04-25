فتح تحقيق في سقوط سيّارة من شاحنة ''الشنقال'' بالبحيرة 2 وايقاف السائق عن العمل

Jeudi 25 Avril 2019
باب نات - أعلن الخميس 25 أفريل، المسؤول بالشركة الخاصة لرفع السيارات المخالفة لتراتيب الوقوف بالبحيرة 2 شاكر مسعودي، عن فتح تحقيق في الحادثة التى جدّت الاربعاء 24 أفريل .
وأفاد في مداخلة على أمواج إذاعة موزاييك أف أم بأنه تم ايقاف سائق الشاحنة التي سقطت منها سيارة أحد المواطنين واصطدمت بسيارتين رابضتين في انتظار نتائج التحقيق.
وقال المسعودي مبرّرا الحادثة " الحوادث هذه تصير ونحن نتحمّل المسؤولية".
وأفاد في مداخلة على أمواج إذاعة موزاييك أف أم بأنه تم ايقاف سائق الشاحنة التي سقطت منها سيارة أحد المواطنين واصطدمت بسيارتين رابضتين في انتظار نتائج التحقيق.
وقال المسعودي مبرّرا الحادثة " الحوادث هذه تصير ونحن نتحمّل المسؤولية".
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Par:mavb2013 (Tunisia )
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