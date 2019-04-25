عصام الشابي: طريقة رد سعيدة قراش على ملف المخابرات الاجنبية ''مجبودة من الخابية''

Jeudi 25 Avril 2019



باب نات

- قال الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي انه مستغرب من طريقة رد الناطقة ياسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش على تحقيق راديو فرنسا الدولية بخصوص وجود اجهزة مخابرات في جربة.واضاف عصام الشابي " طريقة سعيدة قراش في الرد تقليدية "مجبودة من الخابية" ولا أصدق روايتها متابعا " فرنسا مورطة حتّى النخاع في ليبيا وعدم تسليم الفرنسيين أسلحتهم تعتبر محاولة للاعتداء على سيادتنا الوطنية".وتابع عصام الشابي " هنالك محاولات من قبل فرنسا وغيرها من الدول الأجنبية في التدخل في شؤون المنطقة وفي شؤون تونس الداخلية".