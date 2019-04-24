ايمن العلوي: شكري بلعيد زعيم وبورقيبة زعيم والشاهد رجل بسيط صنعه الفايسبوك

Mercredi 24 Avril 2019



باب نات

- قال النائب عن الجبهة الشعبية ايمن العلوي ان رئيس الحكومة يوسل الشاهد رجل بسيط ولا يمكن ان يكون زعيما.واضاف ايمن العلوي في تصريح في برنامج 50/50 على اذاعة قرطاج + " الشهيد شكري بلعيد زعيم والحبيب بورقيبة زعيم ولا يمكن ان نصنع زعيما عبر الفايسبوك وصفحات تشترى بالاموال.وتابع ايمن العلوي " يوسف الشاهد صنع في لحظة معينة من قبل اطراف متنفذة.