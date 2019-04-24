قفصة : رفع شعار ''degage'' في وجه السفير الفرنسي على هامش زيارة لمعاينة انتاج الفسفاط

Mercredi 24 Avril 2019



باب نات

- قام الاربعاء 24 أفريل، عدد من أهالي ولاية قفصة بالاحتجاج على زيارة السفير الفرنسي في تونس أوليفيه بوافر دافور للجهة ورفعوا شعار "degage" في وجهه.وندّد الأهالى من أمام بلدية قفصة بزيارة السفير الفرنسي إلى الجهة معتبرين أن تواجده بالجهة يمسّ بالسيادة الوطنية ويمثّل اعتداء على كرامة المواطنين رافعين شعار تونس تونس حرّة حرّة والسفير على برّه.يذكر أن السفير الفرنسي توجّه رفقة عدد من مسؤولي الجهة إلى مقطع أم الخشب بالحوض المنجمي لمعاينة عملية انتاج الفسفاط.