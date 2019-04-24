لطفي العماري: رئيس الجمهورية إصطف وراء الاسلاميين وسلم مقاليد البلاد للغنوشي

Mercredi 24 Avril 2019



باب نات

- أكد لطفي العماري في تصريح ساذج على قناة الحوار التونسي وفي تعليق على موقف تونس من الحرب الليبية، ان رئيس الجمهورية اتخذ قرارا خطيرا بالاصطفاف وراء الاسلام السياسي في اجتماع مجلس الامن القومي وسلم مقاليد البلاد للغنوشي ووقف ضد موقف الولايات المتحدة الأميريكية وفرنسا في الملف اللليبي،في سابقة هي الاولى في تاريخ الديبلوماسية التونسية وهذا يعتبر خطيرا.وانتقد العديد من المتابعين سذاجة لطفي العماري متسائلين ان كان ترامب يعترف بالجولان كأرض لاسرائيل هل على رئيس الجمهورية الاصطفاف وراء ترلمب ؟؟