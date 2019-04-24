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مهدي جمعة يتبرّأ من شقيقه المحكومة ب10 سنوات سجنا، شمدخّلني في خويا أنا ؟؟

Mercredi 24 Avril 2019

Mercredi 24 Avril 2019
باب نات - قال الاربعاء 24 أفريل، رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة، إنه يؤمن بالقضاء ونزاهته وأنه يرفض الخوض في مسائل قضائية.

وعلّق مهدي جمعة على قضية شقيقه في علاقة بالفساد المالي قائلا "حكاية الدّوسيّات والرّيق البارد ما عندها وين توصّل وأنا تجيني تقلّي خوك، شمدخّلنى في خويا أنا" مجدّدا تأكيده على ثقته في القضاء.


يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بحكم قضائي في حق لطفي جمعة شقيق رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة بالسجن مدة 10 سنوات وتخطئته بمليار و971 مليونا في قضية تتعلق بالفساد المالي.

  
  
     
  
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