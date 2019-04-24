Mercredi 24 Avril 2019



باب نات

- تطرق الناقد الساخر صابر الوسلاتي الأربعاء 24 أفريل الى تصريحات الأمينة العامة للحزب الحر الدستوري عبير موسي بخصوص علاقة حزبها بحركة النهضة.وقال صابر الوسلاتي في فقرته صابريار على اذاعة جوهرة اف أم " عبير موسي تربط كل أزمات تونس بوجود الخوانجية"، مضيفا " برنامج عبير موسي الاقتصادي سيكتشفه التونسيون بعد الانتخابات".وتابع صابر الوسلاتي " مسحوق عبير موسي للقضاء على الخوانجية... أبله من يقتنيه".