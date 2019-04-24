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فتحي المولدي: الجبالي لا يملك برنامجا جيدا وفترة حكمه سيئة فلماذا يكون الافضل للتونسيين

Mercredi 24 Avril 2019

Mercredi 24 Avril 2019
باب نات - قال المحامي " فتحي المولدي" في حوار عبر أمواج إذاعة " ifm " ان تصريح رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي حول كونه الشخص الأفضل للرئاسة من حقه رغم اني لا ادعمه.

وأضاف فتحي المولدي " في عهد الجبالي حدثت عمليات اغتيال ولكنه لم يقرر الاستقالة مثله مثل بقية القيادات السياسية في تونس.
وتابع فتحي المولدي " الجبالي لا يملك برنامجا جيدا وفترة حكمه لم تكن جيدة للتونسيين فلماذا سيكون السياسي او الرئيس الافضل لمستقبل البلاد.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 181085

Lechef  ()  |Mercredi 24 Avril 2019 à 11h 56m |           
Aussi El Mouldi semble détenir la raison pour cette fois-ci , disons une partie de la raison pour être plus clair.
En fait, les résultats sur le plan socio-économique de Jbeli n'était pas meilleurs que ses collègues ou aux autres chefs de gouvernements.
Pratiquement, ils étaient tous les mêmes et ont participé d'une façon ou d'une autre à la dégringolade du niveau de vie des citoyens.
Il suffit de voir leurs résultats !



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