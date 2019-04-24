Mercredi 24 Avril 2019
باب نات - قال المحامي " فتحي المولدي" في حوار عبر أمواج إذاعة " ifm " ان تصريح رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي حول كونه الشخص الأفضل للرئاسة من حقه رغم اني لا ادعمه.
وأضاف فتحي المولدي " في عهد الجبالي حدثت عمليات اغتيال ولكنه لم يقرر الاستقالة مثله مثل بقية القيادات السياسية في تونس.
وتابع فتحي المولدي " الجبالي لا يملك برنامجا جيدا وفترة حكمه لم تكن جيدة للتونسيين فلماذا سيكون السياسي او الرئيس الافضل لمستقبل البلاد.
وأضاف فتحي المولدي " في عهد الجبالي حدثت عمليات اغتيال ولكنه لم يقرر الاستقالة مثله مثل بقية القيادات السياسية في تونس.
وتابع فتحي المولدي " الجبالي لا يملك برنامجا جيدا وفترة حكمه لم تكن جيدة للتونسيين فلماذا سيكون السياسي او الرئيس الافضل لمستقبل البلاد.
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Par:lechef ( )
Sur: فتحي المولدي: الجبالي لا يملك برنامجا جيدا وفترة حكمه سيئة فلماذا يكون الافضل للتونسيين