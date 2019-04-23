محرزية العبيدي: في اجتماعاتنا الحزبية نمشيو بأفكارنا موش بقفافنا

Mardi 23 Avril 2019
باب نات - قالت القيادية في حركة النهضة محرزية العبيدي الثلاثاء 23 أفريل أن اجتماعات الحزب تكون بالأفكار وليسب " الأقفاف" حسب تعبيرها.
وقالت محرزية العبيدي في حوار على راديو ماد أن الحزب لديه مكتب انتخابات يحتوي خبراء ومحللين يعمل على طول العام وليس بمجرد اقتراب الحملات الانتخابية".
وفي علاقة بعمل مجلس نواب الشعب، قالت محرزية العبيدي "الوقت اللي عديناه في السبّان كان عديناه في قراءة الملفات خير”.
وقالت محرزية العبيدي في حوار على راديو ماد أن الحزب لديه مكتب انتخابات يحتوي خبراء ومحللين يعمل على طول العام وليس بمجرد اقتراب الحملات الانتخابية".
وفي علاقة بعمل مجلس نواب الشعب، قالت محرزية العبيدي "الوقت اللي عديناه في السبّان كان عديناه في قراءة الملفات خير”.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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