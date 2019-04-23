بينهم فوزية بن فضة… 3 استقالات جديدة من نداء تونس

Mardi 23 Avril 2019



باب نات

- أعلن النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو الثلاثاء 23 أفريل عن استقالة 3 نواب من كتلة نداء تونس هم كل من فوزية بن فضة (النائبة الثانية لرئيس مجلس نواب الشعب) وكمال الهراغي وعبد القادر بن ضيف الله (نائبان سابقان عن الاتحاد الوطني الحر).كما أعلن مورو في مستهل جلسة عامة اليوم خصصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الإستثمار ومناقشة اقتراح مشروع قانون يتعلق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب، عن انضمام النائب يوسف الجويني إلى كتلة نداء تونس.