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في الجلسة العامة، فيصل التبّيني يؤكّد أن مجلس النوّاب مخترق ويدعو النيابة العمومية إلى فتح تحقيق

Mardi 23 Avril 2019

Mardi 23 Avril 2019
باب نات - قال الثلاثاء 23 أفريل، النائب فيصل التبيني إن الأغلبية الحاكمة بصدد بيع البلاد مضيفا أن هناك اصرارا والحاحا لارجاع الاستعمار وفق تعبيره.

وأضاف التبيني مخاطبا وزير الاستثمار، زياد العذاري، في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الإستثمار، "وزارتكم هي وزارة استعمار وليست وزارة استثمار".


وأشار التبيني إلى أن القانون يتضمّن فصولا على غرار الفصل المتعلّق بتمليك الأجانب للأراضي الفلاحية سبق وأن تم اسقاطها في قانون آخر واتّهم المجلس بأنه مخترق ودعا النيابة العمومية إلى التحقيق.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 181041

SoPainful  ()  |Mardi 23 Avril 2019 à 13h 37m |           
في بلدي يعوّضون عن قلّة الفعل بكثرة الصّراخ. و الأدهى أنّ صراخهم نشاز.



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