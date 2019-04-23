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مصدر من الرئاسة لإذاعة RFI : الفرنسيون في راس الجدير ينتمون للاستخبارات وجربة أصبحت قاعدة للاستخبارات

Mardi 23 Avril 2019

Mardi 23 Avril 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع راديو فرنسا الدولي RFI مقالا تحت عنوان
Tunisie: les Français interceptés seraient des agents des renseignements

تحدث فيه عن إيقاف قافلة متكونة من 13 مواطنا فرنسيا مسلحا يحملون جوازات سفر ديبلوماسية في معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا ،و هي حادثة تأتي مباشرة بعد أيام من محاولة 11 شخصا من جنسيات اوروبية لم يتم تحديدها التسلل إلى جزيرة جربة عن طريق البحر و رفضوا الإمتثال لأوامر الوقوف و تسليم الأسلحة للأمن التونسي .


و أعتبرت إذاعة فرنسا الدولية أنه و بحسب مصدر رفيع المستوى في القصر الرئاسي في قرطاج ،فإن الأشخاص الذين تم إيقافهم في معبر راس جدير ليسوا بعثة ديبلوماسية كما إدعت فرنسا بل عناصر مخابرات شأنهم شأن المجموعة التي ضبطت بصدد التسلل بحرا إلى جربة ،كما أعرب المصدر التونسي عن قلقه من الأوضاع في الجارة الشرقية ليبيا و التي إنعكست على تونس حيث أصبحت جزيرة جربة "قاعدة خلفية " للمخابرات الأجنبية حسب تعبيره.

و أضاف المقال بأن هناك إتهامات جادة لفرنسا بدعم قوات المشير خليفة حفتر ،حيث قامت باريس بإنشاء قاعدة متنقلة في غريان غرب طرابلس وتقديم المشورة و التوجيهات العسكرية حيث وصل 15 ضابطا فرنسيا من المخابرات إلى مدينة غريان منتصف شهر فيفري و ذلك إستعدادا لحرب طرابلس.

اجتماع مجلس الأمن القومي
من ناحية أخرى من المتوقّع أن ينعقد اليوم الثّلاثاء، 23 أفريل 2019، بقصر الرّئاسة بقرطاج مجلس الأمن القومي.

وجاءت الدّعوة لهذا الاجتماع العاجل و الاستثنائي إثر التّطورات الأخيرة في السّاحة اللّيبية و اقتراب المعارك بين طرفي النّزاع من الحدود بين البلدين.

و تشهد ليبيا مواجهات عسكريّة دامية بين قوات الشّرق بقيادة المشير خليفة حفتر وبين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 181034

Cartaginois2011  ()  |Mardi 23 Avril 2019 à 12h 59m |           
نرجو ان تقوم مخابراتنا بجميع أنواعها بالتصدي لهذا النوع من التجسّس الذي قد يؤدي إلى المسّ من استقرار تونس وتنسّق عملياتها الاستباقية بإعلام رأسي السلطة التنفيذية و لجنة الأمن القومي بالبرلمان



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