عصام الشابي للشاهد: تنصح في أستاذة جامعية أبدى بروحك

Mardi 23 Avril 2019
باب نات - علق الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي على فيديو رئيس الحكومة يوسف الشاهد ودعوته لاستاذة جامعية بان كل شخص "يبدا بنفسه قبل وضع اللوم على الحكومة ".
وقال عصام الشابي موجها كلامه لرئيس الحكومة " الأفضل ان تبدا بنفسك عوض توجيه الكلام للأستاذة الجامعية".
وتابع عصام الشابي " للأسف الشديد رئيس الحكومة يحاول القفز على المشاكل التي تعانيها كل القطاعات في البلاد بما فيها قطاع التعليم العالي.
وقال عصام الشابي موجها كلامه لرئيس الحكومة " الأفضل ان تبدا بنفسك عوض توجيه الكلام للأستاذة الجامعية".
وتابع عصام الشابي " للأسف الشديد رئيس الحكومة يحاول القفز على المشاكل التي تعانيها كل القطاعات في البلاد بما فيها قطاع التعليم العالي.
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Par:ra7ala (Saudi Arabia )
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