Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Aah Ya 3ini  

محمد بوغلاب: ياخي تونس مافيها كان الباجي التسعيني شبيكم مكبشين فيه

Mardi 23 Avril 2019

Mardi 23 Avril 2019
باب نات - انتقد الإعلامي محمد بوغلاب في مداخلته على قناة التاسعة مناشدة قيادات في حزب نداء تونس للباجي قائد السبسي تقديم ترشحه للانتخابات المقبلة.
واضاف محمد بوغلاب " رغم ان الباجي لا يرغب في الترشح وأعلن ذلك صراحة لكن "المطبلين" "مكبشين فيه" يناشدونه الترشحى متسائلا " اليس هنالك بديل".
وتابع بوغلاب " رغم احترامي للباجي لكنه شخص تسعيني غير قادر على تحمل مزيد من المسؤوليات مضيفا " ظهر ان عقلية المناشدة التي كان يلام عليها بن علي موجودة فينا.



  
  
     
  
rtt-8a970175ce458895e757b7f65f699e5f-2019-04-23 09:58:49






0 de 0 commentaires pour l'article 181023



En continu

الثلاثاء 23 أفريل 2019 | 17 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:27 19:02 16:01 12:25 05:34 04:00
24°
 25° % 47 :الرطــوبة
تونــس 14°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
25°-1425°-1424°-1524°-1621°-12
  • Avoirs en devises
    13487,8

  • (22 avril)
  • Jours d'importation
    78
  •              1 € = 3,40027 DT        1$ =3,01019 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 avril)   672,4 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556015698|181023 2025|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires