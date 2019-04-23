محمد بوغلاب: ياخي تونس مافيها كان الباجي التسعيني شبيكم مكبشين فيه

Mardi 23 Avril 2019



باب نات

- انتقد الإعلامي محمد بوغلاب في مداخلته على قناة التاسعة مناشدة قيادات في حزب نداء تونس للباجي قائد السبسي تقديم ترشحه للانتخابات المقبلة.واضاف محمد بوغلاب " رغم ان الباجي لا يرغب في الترشح وأعلن ذلك صراحة لكن "المطبلين" "مكبشين فيه" يناشدونه الترشحى متسائلا " اليس هنالك بديل".وتابع بوغلاب " رغم احترامي للباجي لكنه شخص تسعيني غير قادر على تحمل مزيد من المسؤوليات مضيفا " ظهر ان عقلية المناشدة التي كان يلام عليها بن علي موجودة فينا.