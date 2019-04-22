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منتسب للمفكّرين الأحرار ''يحرق'' إلى الدنمارك خلال مشاركته في ملتقى دولي ويقدّم طلب لجوء

Lundi 22 Avril 2019

Lundi 22 Avril 2019
باب نات - أقدم مؤخّرا منتسب لحركة المفكّرين الأحرار على تقديم طلب لجوء للسلطات الدنماركية وذلك على هامش مشاركته في ملتقى دولي بفرصوفيا في بولونيا.

وبرّر تقديمه طلب اللجوء بأنّه لم يعد يرغب في العودة إلى تونس بسبب ما يتّسم به الوضع العام من قمع واعتداء على الحريات الفردية.


وعبّرت الحركة في بيان لها الاثنين 22 أفريل ، عن ادانتها الشديدة لما أقدم عليه العضو المنتسب إليها وأعلنت التزامها بمراسلة السفارات والجهات المعنية قصد تتبع المسيئين لاسمها ولتونس بكل الأشكال والأساليب القانونية المتاحة.




  
  
     
  
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