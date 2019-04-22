Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Fi Youm Wi Leilah  

ياسين العياري يقاضي وزير التربية حاتم بن سالم

Lundi 22 Avril 2019

Lundi 22 Avril 2019
باب نات - أعلن الاثنين 22 أفريل النائب ياسين العياري قراره بمقاضاة وزير التربية حاتم بن سالم على معنى الفصلين 136 و128 من المجلة الجزائية.

وبيّن العياري أن سبب مقاضاته هو ما حصل مؤخّرا في جلسة الاستماع للوزير مشيرا إلى أن حاتم بن سالم لم يجب على الأسئلة الكتابية وهو بذلك عطّل العمل النيابي ومنعه من القيام بدوره الرقابي حسب تقديره.


كما أفاد العياري بأن السبب الثاني للقضية هو أن وزير التربية واثر خروجه من جلسة المساءلة اتّهمه بالفساد وادّعى أنه يملك ملف فساد ضدّه.


  
  
     
  
rtt-f202f3c7e4ed739c53f228f58f3f877a-2019-04-22 13:09:35






0 de 0 commentaires pour l'article 180977



En continu

الاثنين 22 أفريل 2019 | 16 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:27 19:02 16:01 12:25 05:36 04:01
25°
 25° % 50 :الرطــوبة
تونــس 12°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
25°-1223°-1430°-1425°-1523°-14
  • Avoirs en devises
    13448,5

  • (19 avril)
  • Jours d'importation
    78
  •              1 € = 3,41378 DT        1$ =3,01930 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 avril)   698,4 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1555942078|180977 4235|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires