ياسين العياري يقاضي وزير التربية حاتم بن سالم

Lundi 22 Avril 2019
باب نات - أعلن الاثنين 22 أفريل النائب ياسين العياري قراره بمقاضاة وزير التربية حاتم بن سالم على معنى الفصلين 136 و128 من المجلة الجزائية.
وبيّن العياري أن سبب مقاضاته هو ما حصل مؤخّرا في جلسة الاستماع للوزير مشيرا إلى أن حاتم بن سالم لم يجب على الأسئلة الكتابية وهو بذلك عطّل العمل النيابي ومنعه من القيام بدوره الرقابي حسب تقديره.
كما أفاد العياري بأن السبب الثاني للقضية هو أن وزير التربية واثر خروجه من جلسة المساءلة اتّهمه بالفساد وادّعى أنه يملك ملف فساد ضدّه.
وبيّن العياري أن سبب مقاضاته هو ما حصل مؤخّرا في جلسة الاستماع للوزير مشيرا إلى أن حاتم بن سالم لم يجب على الأسئلة الكتابية وهو بذلك عطّل العمل النيابي ومنعه من القيام بدوره الرقابي حسب تقديره.
كما أفاد العياري بأن السبب الثاني للقضية هو أن وزير التربية واثر خروجه من جلسة المساءلة اتّهمه بالفساد وادّعى أنه يملك ملف فساد ضدّه.
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Par:karimyousef (France )
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