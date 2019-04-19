رئيس الجمهورية يستقبل راشد الغنوشي

Vendredi 19 Avril 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 19 أفريل 2019 بقصر قرطاج، رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي.وأفاد راشد الغنوشي بحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية أن اللقاء مع رئيس الدولة استعرض الأوضاع العامة بالبلاد وما تقتضيه من وحدة وطنية ومضاعفة الجهود لرفع الإنتاج والإنتاجية لتجاوز الصعوبات الراهنة.كما تناول اللقاء المستجدّات الإقليمية وما يحيط بالمنطقة من مخاطر، وثمّن راشد الغنوشي الدور المحوري لرئيس الجمهورية في دفع مختلف أطراف النزاع الليبي إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة.