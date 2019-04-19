Radio Babnet Tunisie On Air: Jazz - Piste 10  

رئيس الجمهورية يستقبل راشد الغنوشي

Vendredi 19 Avril 2019

Vendredi 19 Avril 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 19 أفريل 2019 بقصر قرطاج، رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي.

وأفاد راشد الغنوشي بحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية أن اللقاء مع رئيس الدولة استعرض الأوضاع العامة بالبلاد وما تقتضيه من وحدة وطنية ومضاعفة الجهود لرفع الإنتاج والإنتاجية لتجاوز الصعوبات الراهنة.


كما تناول اللقاء المستجدّات الإقليمية وما يحيط بالمنطقة من مخاطر، وثمّن راشد الغنوشي الدور المحوري لرئيس الجمهورية في دفع مختلف أطراف النزاع الليبي إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة.



  
  
     
  
rtt-da505da60095457efcd42ae8e395b69c-2019-04-19 14:19:47






0 de 0 commentaires pour l'article 180812



En continu

الجمعة 19 أفريل 2019 | 13 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:24 18:59 16:00 12:25 05:40 04:06
17°
 17° % 72 :الرطــوبة
تونــس 15°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
17°-1520°-1521°-1631°-1524°-15
  • Avoirs en devises
    13448,5

  • (19 avril)
  • Jours d'importation
    78
  •              1 € = 3,41378 DT        1$ =3,01930 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 avril)   698,4 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1555708884|180812 11396|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires