في تحقيق تلفزي... تهريب طن ونصف من الذهب من تونس بقيمة 240 مليار

Vendredi 19 Avril 2019



باب نات

- بث برنامج الحقائق الأربع على قناة الحوار التونسي تحقيقا حول عمليات تهريب كميات من الذهب تتجاوز الطن ونصف بقيمة 240 مليار وذلك اثر سقوط نظام بن علي.واظهر التحقيق طريقة إخراج الذهب من مطار جربة جرجيس الدولي ثم الى مطار نيس بفرنسا قبل تحوله الى مطار اسطنبول ومطار تركيا.وحسب التحقيق فان عملية نقل الذهب قام بها 9 تونسيين في فترات مختلفة من مطار نيس بطريقة قانونية خاصة وان فرنسا تشترط فقط التصريح بالذهب قبل نقله.واكد التقرير انه تم القاء القبض على شخص فقط متورط في عمليات تهريب سبائك الذهب من تونس في حيت تمكن الثمانية الاخرون من الفرار.