بوغلاب: إلي عندو سومنا يتفضل يشرينا !

Jeudi 18 Avril 2019



باب نات

- قال الإعلامي محمد بوغلاب في مداخلته عبر قناة التاسعة ان كثيرين استفادوا من مناخ الحرية بعد 14 جانفي من بينهم الصحفيون لكنهم لم يطوروا عملهم.واضاف محمد بوغلاب" الصحف تعاني صعوبات كثيرة وقد أغلق الكثير منها متابعا " الصحفي رغم الحرية التي يتمتع بها فهو مهان.وتابع بوغلاب " يعتدون على الصحفيين ... جربوا الاعتداء على القضاة او على الأمنيين سترون النتيجة لكن الصحفي دائما " كالبهيم القصير".وتابع محمد بوغلاب " يتهموني باني اتبع طرفا سياسيا مضيفا " إلي عندو سومنا يتفضل يشرينا"