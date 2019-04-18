حمة الهمامي: الشاهد مستبد ومصيره سيكون مثل مصير كل الطغاة في تونس

Jeudi 18 Avril 2019
باب نات - وصف اليوم الخميس 18 أفريل 2019 الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالمستبد والطاغية.
وقال حمة الهمامي في تدخل هاتفي باذاعة شمس، أن مصير الشاهد سيكون مثل مصير كل الطغاة في تونس، منتقدا بشدة حديثه عن ميثاق أخلاقي للسياسيين معتبرا أنه غير مخول للحديث عن الأخلاق.
وبين الهمامي أن كلمة الشاهد ليلة أمس كلها مغالطات وفيه استهزاء وسخرية على التونسيين، داعيا إياه إلى الكف عن الكذب حسب تعبيره.
وتحدث حمة الهمامي عن وجود منحى قمعي واستبدادي في البلاد في ظل حكومة الشاهد.
ودعا حمة الهمامي الشعب التونسي إلى فرض الاستقالة على الحكومة الحالية.
وقال حمة الهمامي إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أغرق البلاد وأن كل المؤشرات والأرقام تبين ذلك.
وبين الهمامي أن الوضع في البلاد متردي، منتقدا حديث رئيس الحكومة ليلة أمس عن تحسن المؤشرات والأرقام.
وقال حمة الهمامي في تدخل هاتفي باذاعة شمس، أن مصير الشاهد سيكون مثل مصير كل الطغاة في تونس، منتقدا بشدة حديثه عن ميثاق أخلاقي للسياسيين معتبرا أنه غير مخول للحديث عن الأخلاق.
وبين الهمامي أن كلمة الشاهد ليلة أمس كلها مغالطات وفيه استهزاء وسخرية على التونسيين، داعيا إياه إلى الكف عن الكذب حسب تعبيره.
وتحدث حمة الهمامي عن وجود منحى قمعي واستبدادي في البلاد في ظل حكومة الشاهد.
ودعا حمة الهمامي الشعب التونسي إلى فرض الاستقالة على الحكومة الحالية.
وقال حمة الهمامي إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أغرق البلاد وأن كل المؤشرات والأرقام تبين ذلك.
وبين الهمامي أن الوضع في البلاد متردي، منتقدا حديث رئيس الحكومة ليلة أمس عن تحسن المؤشرات والأرقام.
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Par:kamelnet (Tunisia )
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