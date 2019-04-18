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حمة الهمامي: الشاهد مستبد ومصيره سيكون مثل مصير كل الطغاة في تونس

Jeudi 18 Avril 2019

Jeudi 18 Avril 2019
باب نات - وصف اليوم الخميس 18 أفريل 2019 الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالمستبد والطاغية.

وقال حمة الهمامي في تدخل هاتفي باذاعة شمس، أن مصير الشاهد سيكون مثل مصير كل الطغاة في تونس، منتقدا بشدة حديثه عن ميثاق أخلاقي للسياسيين معتبرا أنه غير مخول للحديث عن الأخلاق.


وبين الهمامي أن كلمة الشاهد ليلة أمس كلها مغالطات وفيه استهزاء وسخرية على التونسيين، داعيا إياه إلى الكف عن الكذب حسب تعبيره.
وتحدث حمة الهمامي عن وجود منحى قمعي واستبدادي في البلاد في ظل حكومة الشاهد.

ودعا حمة الهمامي الشعب التونسي إلى فرض الاستقالة على الحكومة الحالية.

وقال حمة الهمامي إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أغرق البلاد وأن كل المؤشرات والأرقام تبين ذلك.
وبين الهمامي أن الوضع في البلاد متردي، منتقدا حديث رئيس الحكومة ليلة أمس عن تحسن المؤشرات والأرقام.

  
  
     
  
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Karimyousef  (France)  |Jeudi 18 Avril 2019 à 20h 04m |           
Il y a un réel besoin d'autorité dans le pays.les tunisiens demandent l'application de la la loi et rien que la loi.
Dans ce cadre les appels à la désobéissance et à la violence émis par ce hamma tombe sous l'effet de la loi.
Oui il faut que les tunisiens se sentent en sécurité et que les pseudo syndicalistes doivent cesser de détruire le pays comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant.

Kamelnet  ()  |Jeudi 18 Avril 2019 à 17h 52m |           
المجراب تهمزو مرافقو... الاخلاق يا سي حما قبل كل شيء للي يحب ينتخبوه الناس ويحطو فيه ثقتهم 😎



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