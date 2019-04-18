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صابر الوسلاتي: أهم ما في كلمة يوسف الشاهد.... ميثاق الأخلاق السياسي

Jeudi 18 Avril 2019

Jeudi 18 Avril 2019
باب نات - علّق الناقد صابر الوسلاتي الخميس 18 أفريل على كلمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد التي توجه بها أمس الى التونسيين وعرض خلالها خارطة طريق لستة اشهر المقبلة الى جانب اعلانه عن ارساء ميثاق للأخلاق السياسية.

وقال صابر الوسلاتي في فقرته صابريار على اذاعة جوهرة أف أم " أهم ما في كلمة يوسف الشاهد.... ميثاق الأخلاق السياسي"، مضيفا " سرقة المناشف في المؤتمرات لا و التغامز على رئيس الحكومة في الندوات لا والأخبار الكاذبة لا".
وتابع صابر الوسلاتي " مشاكل التونسيين ما تتحلش بالعياط بل بالحملات الانتخابية".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 180761

Tomjerry  (Tunisia)  |Jeudi 18 Avril 2019 à 16h 01m |           
"ميثاق الأخلاق السياسي" ؟؟؟ دويو

هوما حتى الأخلاق الإنسانية منعدمة عندهم



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