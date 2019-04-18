فتحي المولدي: خطاب الشاهد مليئ بالشعبوية وفيه لمز للمعارضة

Jeudi 18 Avril 2019
باب نات - قال المحامي فتحي المولدي في مداخلة عبر أمواج إذاعة "ifm " أن حديث رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن محاربة الفساد والفاسدين غير صحيح ومغالطة مضيفا " الشاهد يغالط الراي العام لانه لم يقم سوى بالقبض على رجل الأعمال شفيق جراية وعدد من المهربين الصغار.
وتابع فتحي المولدي " الشاهد ظهر حزين وموجوع وخطابه مليئ بالشعبوية والشعارات الفارغة وفيه همز ولمز لبعض أحزاب المعارضة.
وقال فتحي المولدي " خروج الشاهد غير موفق واعتقد انه مرتبط أساسا بقرب الاستحقاق الانتخابي في البلاد وحديثه عن الميثاق الوطني غير منطقي.
وكان رئيس الحكومة أكد أن الحكومة هي من قبضت على رؤوس منظومة الفساد، وهي التي مررت في فترة قصيرة 6 قوانين "مهمة وثورية" لمكافحته.
وقال الشاهد في كلمة موجهة للشعب على القناة الوطنية الأولى "الحكومة هي التي احالت مئات الملفات على القضاء"، محييا القضاء على إثباته استقلاليته وانخراطه في الحرب على الفساد، وأضاف أن ما حدث في عامين في مكافحة الفساد لم يحدث في 60 سنة، والمشككون في محاربة الفساد، "تقهقروا حين كانت الملفات بين أيديهم وخافوا أن يلمسوا المنظومة وأن تصعقهم الكهرباء.
نحن لمسنا منظومة المافيا والفساد وجازفنا، وتحملنا كل المسؤوليات، وسنواصل في الحرب على الفساد".
وأعرب عن الأمل في أن تتحلى الحكومات القادمة بالشجاعة الكافية، للمواصلة في محاربة هذا الملف هذا بعد أن كسرت حكومته "حاجز الصمت".
وتابع فتحي المولدي " الشاهد ظهر حزين وموجوع وخطابه مليئ بالشعبوية والشعارات الفارغة وفيه همز ولمز لبعض أحزاب المعارضة.
وقال فتحي المولدي " خروج الشاهد غير موفق واعتقد انه مرتبط أساسا بقرب الاستحقاق الانتخابي في البلاد وحديثه عن الميثاق الوطني غير منطقي.
وكان رئيس الحكومة أكد أن الحكومة هي من قبضت على رؤوس منظومة الفساد، وهي التي مررت في فترة قصيرة 6 قوانين "مهمة وثورية" لمكافحته.
وقال الشاهد في كلمة موجهة للشعب على القناة الوطنية الأولى "الحكومة هي التي احالت مئات الملفات على القضاء"، محييا القضاء على إثباته استقلاليته وانخراطه في الحرب على الفساد، وأضاف أن ما حدث في عامين في مكافحة الفساد لم يحدث في 60 سنة، والمشككون في محاربة الفساد، "تقهقروا حين كانت الملفات بين أيديهم وخافوا أن يلمسوا المنظومة وأن تصعقهم الكهرباء.
نحن لمسنا منظومة المافيا والفساد وجازفنا، وتحملنا كل المسؤوليات، وسنواصل في الحرب على الفساد".
وأعرب عن الأمل في أن تتحلى الحكومات القادمة بالشجاعة الكافية، للمواصلة في محاربة هذا الملف هذا بعد أن كسرت حكومته "حاجز الصمت".
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Par:kamelnet (Tunisia )
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