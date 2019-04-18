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على قناة الزيتونة، عراك نسوان بين نائبتيْن عن نداء تونس وتحيا تونس

Jeudi 18 Avril 2019

Jeudi 18 Avril 2019
باب نات - نشبت الاربعاء 17 أفريل مشادة كلامية بين النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني لحزب تحيا تونس ابتسام الجبابلي والنائبة عن نداء تونس "شق حافظ" لمياء المليح.

ويأتى عراك النائبتين خلال استضاففتهما على قناة الزيتونة في برنامج الحصاد السياسي، بعد سخرية ابتسام الجبابلي من مؤتمر نداء تونس قائلة "شفنا اليوم انّو الناس تجّم تكون موجودة بالآلاف وموش عارفين شنوة بش يعملوا". وتابعت قائلة "المواطن اليوم لم يعد بحاجة لمسرحية الأحزاب ودكاكين التعبئة بل هو في حاجة لأحزاب حقيقية عندها برامج ومستقبل واضح" مضيفة أن نداء تونس انتهى ولم يعد حزبا.
واستنكرت لمياء المليح تصريحات زميلتها في المجلس قائلة "أنت آخر من يمكن ان يقيم نداء تونس، انت تحكي على مسرحية الأحزاب خرجت من نداء تونس ومشيت لحزب آخر".

وواصلت النائبتان الصراخ والحديث بصوت مرتفع في نفس الوقت في الوقت الذي كان يحاول مقدّم البرنامج تهدئة الحوار محمد ياسين حسن قبل أن يصرخ قائلا "احترموني شويّة".

  
  
     
  
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