محامي عماد عاشور: الشاهد على علم بمؤامرة ضد موكلي ومفدي المسدي هو صاحب المخطط

Jeudi 18 Avril 2019



باب نات

- قال محامي عماد عاشور في مداخلة عبر "قناة قرطاج+" ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان على علم بمؤامرة ايقاف موكله والقيادي الامني صابر العجيلي.واضاف المحامي " صاحب التخطيط هو المستشار مفدى المسدي ... والواشي في القضية كشف المؤامرة وكشف تورط قيادي امني بارز في استغلال المحجوز من العمليات الارهابية وبيعها وحتى توريط اطراف من عائلته كان في خصومة معهم بتهم ارهابية.وتابع المحامي " نحن نعيش في الا دولة والشعب التونسي غير متفطن لكل تلك التجاوزات.