نجيب الشابي: حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية فقط

Mercredi 27 Septembre 2017

بــاب نــات











Publié le:2017-09-27 20:22:06

- قال الناشط السياسي احمد نجيب ان حمة الهمامي هو فقط زعيم للجبهة الشعبية وليس لكل المعارضة التونسية.واضاف نجيب الشابي في حوار عبر امواج اذاعة "كاب اف ام" يوم الاربعاء " المعارضة التونسية ليست ملخصة في حمة الهمامي او غيره رغم كل ما قدمه".وطالب احمد نجيب الشابي بضرورة العمل من اجل التقدم بتونس نحو مزيد من التعددية والتداول على السلطة.وكان أحمد نجيب الشابي أكد أنه ينوي الإعلان عن تأسيس حزب "الحركة الديمقراطية" قبل موفى شهر أكتوبر 2017 القادم.وأوضح الشابي، في تصريح خص به وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) الثلاثاء، أن المجموعة التي تعمل على تأسيس هذا الحزب الجديد، أنهت صياغة ميثاق الحزب، وهي بصدد اتمام قانونه الأساسي.وبين أن موعد تأسيس الحزب قد تأخر، لاسيما وأنه تم الاعلان عن هذه المبادرة في بداية السنة الحالية، مشيرا الى أن حزب "الحركة الديمقراطية " سيجد نفسه في مستهل سنة سياسية ومالية صعبة، تفرض عليه مناقشة خيارات مشروع قانون المالية لسنة 2018 والمساهمة في بلورة رؤية تفيد التونسيين، بحسب تعبيره.