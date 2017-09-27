Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelwahab - Ya Wardi Min Yichtirik  
Politique|

نجيب الشابي: حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية فقط

Mercredi 27 Septembre 2017
بــاب نــات - قال الناشط السياسي احمد نجيب ان حمة الهمامي هو فقط زعيم للجبهة الشعبية وليس لكل المعارضة التونسية.
واضاف نجيب الشابي في حوار عبر امواج اذاعة "كاب اف ام" يوم الاربعاء " المعارضة التونسية ليست ملخصة في حمة الهمامي او غيره رغم كل ما قدمه".
وطالب احمد نجيب الشابي بضرورة العمل من اجل التقدم بتونس نحو مزيد من التعددية والتداول على السلطة.




وكان أحمد نجيب الشابي أكد أنه ينوي الإعلان عن تأسيس حزب "الحركة الديمقراطية" قبل موفى شهر أكتوبر 2017 القادم.
وأوضح الشابي، في تصريح خص به وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) الثلاثاء، أن المجموعة التي تعمل على تأسيس هذا الحزب الجديد، أنهت صياغة ميثاق الحزب، وهي بصدد اتمام قانونه الأساسي.

وبين أن موعد تأسيس الحزب قد تأخر، لاسيما وأنه تم الاعلان عن هذه المبادرة في بداية السنة الحالية، مشيرا الى أن حزب "الحركة الديمقراطية " سيجد نفسه في مستهل سنة سياسية ومالية صعبة، تفرض عليه مناقشة خيارات مشروع قانون المالية لسنة 2018 والمساهمة في بلورة رؤية تفيد التونسيين، بحسب تعبيره.



Publié le:2017-09-27 20:22:06

  
  
  
  
rtt-550179944c2a382b5c047b4ed1fc67b5-2017-09-27 20:22:06





0 de 0 commentaires pour l'article 148293



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12822,0

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 2,91932 DT        1$ =2,44859 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   830,6 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |148293 499|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires