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Politique

عمار عمروسية : تونس تكور بيها النهضة والنداء والقصر يريد فرض منطق صباط الظلام

Mardi 26 Septembre 2017
بــاب نــات - قال القيادي بالجبهة الشعبية عمار عمروسية لدى حضوره اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017في حوار على قناة نسمة ان تونس تعيش فوضى سياسية.

وأضاف عمار عمروسية " مجلس نواب الشعب يعمل ''دون بوصلة'' وفي غير مصلحة الشعب التونسي مشيرا بان بأن تونس '' تكور بيها النهضة والنداء''.


واعتبر عمروسية أن الشعب التونسي هو "رهينة هذين الحزبين" مشيرا الى أنه يتم إستدعاء النواب لجلسة داخل مجلس الشعب في العديد من المناسبات من أجل أسباب غير مهمة، معتبرا ذلك إهدارا للأمول.
وقال عمروسية في نفس السياق أن الغاية من تلك الممارسات هي أن يبرهن المجلس أنه يعمل فقط.

من جانب اخر قال عمروسية ان جزءا كبيرا من الإعلام يتعرض للضغوط وللإحراج مضيفا "هناك أياد من قصر قرطاج ومكالمات هاتفية تتسلل للإعلام حتى تفرض مرة أخرى منطق صبّاط الظلام".
وأكد النائب عمروسية ان الشعب التونسي يعرف جيدا حكاية "صبّاط الظلام".


Publié le:2017-09-26 17:54:37

  
  
  
  
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