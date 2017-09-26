طليقة سفير فلسطين في السنغال تناشد التدخل لإرجاع أبنائها الذين اختطفهم طليقها

Mardi 26 Septembre 2017

بــاب نــات







Credits Shems FM





Publié le:2017-09-26 08:11:22

- ناشدت تونسية مطلقة من السفير الفلسطيني بالسنغال السلطات التونسية وعدد من المنظمات الدولية التدخل لاستعادة أبنائها الذين اختطفهم السفير.وقالت التونسية في فيديو انتشر في صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك انها تعرضت لمعاملة سيئة من طليقها مشيرة بانها لا تعرف وجهة أبنائها المخطوفين.وفي تصريح لاذاعة شمس اف ام توجهت فايزة ابراهيم كشاد بنداء للسلطات التونسية لاسترجاع اطفالها الذي قام والدهم بخطفهم مستغلا نفوذه الديبلوماسي حسب قولها .وقالت فايزة ابراهيم كشاد، ان طليقها سفير فلسطين في السنغال قام بخطف اطفالها يوم 7 سبتمبر من فرنسا و اخذهم الى مقر اقامته في السفارة بداكاروقالت فايزة كشاد انها تامل ان تتدخل السلطات التونسية لمساعدتتها في استرجاع اطفاله .