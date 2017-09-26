طليقة سفير فلسطين في السنغال تناشد التدخل لإرجاع أبنائها الذين اختطفهم طليقها

وقالت التونسية في فيديو انتشر في صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك انها تعرضت لمعاملة سيئة من طليقها مشيرة بانها لا تعرف وجهة أبنائها المخطوفين.
Credits Shems FM
وفي تصريح لاذاعة شمس اف ام توجهت فايزة ابراهيم كشاد بنداء للسلطات التونسية لاسترجاع اطفالها الذي قام والدهم بخطفهم مستغلا نفوذه الديبلوماسي حسب قولها .
وقالت فايزة ابراهيم كشاد، ان طليقها سفير فلسطين في السنغال قام بخطف اطفالها يوم 7 سبتمبر من فرنسا و اخذهم الى مقر اقامته في السفارة بداكار
وقالت فايزة كشاد انها تامل ان تتدخل السلطات التونسية لمساعدتتها في استرجاع اطفاله .
Publié le:2017-09-26 08:11:22
Par:nourammar (Tunisia )
Sur: تأجيل النظر في قضية منع أولياء تلاميذ للمعلمة فائزة السويسي من التدريس إلى 2 أكتوبر ورفض مطالب السراح في حق المتهمين