لطفي زيتون يعلق على المساواة في الميراث: الإسلام أعطى الحد الأدنى للمرأة

Lundi 25 Septembre 2017

بــاب نــات - قال المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة لطفي زيتون في حوار عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام " انه من الممكن التعامل مع ملف المساواة في الميراث و الذي طرحه الباجي قائد السبسي يوم الأحد 13 أوت الماضي خلال عيد المرأة.



وتابع لطفي زيتون " المساواة هو موضوع عالمي و الإسلام أعطى للمرأة الحد الأدنى موش معناها مانجموش نزيدوا نعطيوها حقها".

وتابع زيتون" في النظم الديمقراطية يجب طرح كل الملفات وكل الأسئلة مشروعة وعلى الناس المشاركة في صياغة الأجوبة وفق مبدا المواطنة.





من ناحية أخرى أشار لطفي زيتون ان الخلاف صلب حركة النهضة يرجع إلى الخلاف حول طريقة تسييرالحركة.



وأفاد زيتون ان البعض يريد أن تصبح طريقة التسيير جماعية أو كالأحزاب الأخرى رئيس ورفقته مؤسسات تراقبه وتقدم له المساندة، وفق تعبيره.



وأشار المتحدث إلى أن حركة النهضة تقوم برحلة من اليمين إلى الوسط وهناك بعض الإختلاف حول سرعة الرحلة ونوع الرحلة نفسها، مبينا ان الحركة تتجه نحو الوسط لأن البلاد في حاجة لذلك وتسيير الدولة يتطلب ذلك أيضا ويجب الاتجاه نحو الوسط، حسب تعبيره .





Publié le:2017-09-25 17:10:41

