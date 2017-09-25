الاعلامية عائشة بن عثمان: عائلة تملك مصحة تستغل قربها من وزيرة السياحةً للاستيلاء علي شركة سياحية من شركات زوجي

وأضافت الإعلامية زوجة رجل الاعمال ايمن بوجبل مدير عام MED ESPOIR :
"منذ قررت اعتزال السياسة وسلوك طريق الفرح والحب والامل لم اتحدث عن اي شان سياسي داخلي أو خارجي اليوم احد نفسي مجبرة علي الحديث بصوت عال وسأصرخ باعلي صوتي بكل المنابر الإعلامية داخل تونس وخارجها ! اليوم بحكومة ما بعد الثورة عايلة تملك مصحة تستغل قربها من وزيرة السياحةً للاستيلاء علي شركة سياحية من شركات زوجي ورغم القضاء النزيه الذي أنصفنا هناك جهات مأجورة تحاول التدخل لصالحها .
وتابعت عائشة "هل عادت العصابات لتحكم تونس ؟ الم ينتهي عهد الولاء والرشوة والاستيلاء علي أموال الناس ؟ هل يمكن لشخص ان يعمل وينجح في تونس دون ان تستولي أطراف نافذة في البلاد علي امواله ؟ لكي لا نعود الي الوراء وفِي محاولة للتصدي لهذه العصابات كل تفاصل الملف بالوثائق والتقارير والشهادات سيتم نشرها ! ياسفني ان أضعك يا بلدي في هذا الموقف امام الاعلام العربي لكني مجبرة لحمايتك وحماية مكاسب ثورة جعلت منك مثلا يقتدي به ! اعتذر لكل محبيني عودتكم علي الفرح والغناء في صفحتي يوسفني ان أشارككم الْيَوْمَ مشاكلي بعد الله وعائلتي أنتم سندي".
Publié le:2017-09-25 12:39:22
Par:jamjam (Tunisia )
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