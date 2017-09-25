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Insolite

المنزه الخامس: مواطن ''يحفر'' ''الطريق المعبد'' لمنع مرور السيارات من امام منزله

Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات - عمد أحد المواطنين بحفر طريق معبد امام منزله لمنع مرور السيارات.
وقد اظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي, استعمال هذا المواطن " لآلة حافرة" لإحداث حفر في الطريق.
وطالب عدد من متصفحي الفايسبوك بتدخل قوات الامن لمعاقبة هذا المواطن بتهمة احداث الضرر بالملك العام.


من ناحية أخرى أكد منتصر محجوب رئيس النيابة الخصوصية ببلدية أريانة أن أحد متساكني منطقة المنزه عمد إلى إقامة أعمدة وسط الشارع لمنع مرور السيارات والمترجلين أمام منزله.


وقال في تصريح لاذاعة موزاييك صباح الاثنين 25 سبتمبر 2017 إنها ليست المرة الأولى التي يتعمد فيها نفس الشخص إنشاء أعمدة أمام منزله، مشيرا إلى أنه تم التدخل لإزالتها.



Publié le:2017-09-25 11:50:27

  
  
  
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 148144

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 25 Septembre 2017 à 12h 09m |           
فعلا بلاد العجائب والغرائب فالفيديو لا مثيل له في العالم ومن حسن حظنا لسنا في الولايات المتحدة وبمنأى عن حرية حمل السلاح والا تحول كل عابر سبيل لفريسة أمام قناص بوسعه الالتجاء لحل بسيط وهو بيع مسكنه لينتقل لمكان بعيد عن المدينة والمدنية في الريف ويحيط نفسه بسياج عازل عن بني البشر أو إهدائه غرفة معزولة بالمرناقية مجانا .



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