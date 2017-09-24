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Politique

الجيلاني الهمامي: علي العريّض هو آخر من يمكنه إسداء النصائح للجبهة الشعبية

Dimanche 24 Septembre 2017
بــاب نــات - انتقد القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي قيام القيادي في النهضة علي العريض تقديم نصائح للجبهة.

وقال الجيلاني الهمامي في تصريح للشارع المغاربي "علي العريض هو آخر من يمكنه إسداء النصائح للآخرين وفي هذه المسألة بالذات وهو المعروف بتوجهاته المتطرفة داخل حركة النهضة ومن المجدي ان يصنع لنفسه اليوم صورة نقيضة لحقيقته لانه لن يفلح في إقناع الناس بذلك".


وقال الهمامي "من غير الممكن ان ينخدع اي مناضل في الجبهة بما يدعيه علي العريض من وسطية واعتدال والحال ان اغتيالات قادة الجبهة مازالت تلقي بضلالها على ذاكرتهم" مشيرا بان هذه التصريحات تتنزل في إطار محاولة الانحراف بالصراع والجدل الى مثل هذه المفاهيم العامة.

وتابع الجيلاني الهمامي وأن الغاية منها (التصريحات) هي الهروب من مناقشة القضايا الحقيقية التي تهمّ الشعب وتنفعه اي مشاكل البطالة والتنمية والتهميش والمقدرة الشرائية وظروف العيش والدراسة والصحة والنقل والسكن والخدمات العامة.

وأضاف أن "الهدف من إثارة هذه المسائل ومحاولة حصر الجدل فيها لدى العريض وأشباهه في الائتلاف الحاكم وأحزابه هو السعي الدائم الى تشويه صورة الجبهة وشيطنتها ومحاولة عزلها عن الناس".

جدير بالذكر ان علي العريض دعا الجبهة إلى مراجعة توجّهاتها الداخلية والاقتراب من الوسطيّة لتحقيق استقرار تونس.


Publié le:2017-09-24 11:33:50

  
  
  
  
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