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''ابن زايد'' يتكفل بصيانة قصر ترامب الذي دمره إعصار ''إرما''!

Samedi 23 Septembre 2017
وكالات - كشف حساب “بدون ظل” الشهير بتويتر، أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد تكفل بصيانة قصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنطقة الكاريبي بعد إعصار “إرما”.

وقال حساب “بدون ظل” في تغريدة عبر صفحته بتويتر :”سمو الشيخ محمد بن زايد يتكفل بصيانة قصر الرئيس الامريكي ترامب والواقع في جزيرة سانت مارتن بمنطقة الكاريبي وذلك ارضاء له بعد اعصار ارما”.


وأظهرت صورٌ نشرتها للمرة الأولى صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، دماراً واسعاً بالمنزل الفخم للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في جزيرة سانت مارتين بمنطقة الكاريبي، والذي تقدر قيمته بـ16.5 مليون دولار بسبب إعصار “إرما” الأخير.

وكان ترامب قد وصف المنزل بأنه “واحدة من أعظم القصور في العالم”،
وقصر ترامب تصل مساحته الى 5 فدادين تقريباً، يعرف باسم “قلعة النخيل” وهو مكون من 11 غرفة نوم وحوض سباحة، بالاضافة الى نادٍ رياضي. وكان هذا القصر مطروحاً للبيع- قبل أن تُدمر أجزاء كبيرة منه- بنحو 28 مليون دولار، فيما تم تخفيض السعر الى نحو 17 مليون دولار بعد الدمار الذي لحق به.

Publié le:2017-09-23 13:31:26

  
  
  
  
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